Iran, Tajani: "Per Trump Ue irrilevante? Non è nostra guerra ma facciamo nostra parte"

Quella tra Iran e Stati Uniti “non era una guerra a cui abbiamo partecipato e non dovevamo partecipare. Noi facciamo la nostra parte. L’Europa è presente e l’Italia è presente per garantire il traffico marittimo nel Mar Rosso. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l’Iran”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza dei consoli d’Italia alla Farnesina, dopo le parole del presidente statunitense Donald Trump, secondo cui “l’Europa è stata irrilevante” e gli Usa “hanno vinto la guerra da soli”. Poi Tajani ha parlato del ruolo degli Stati Uniti nella Nato: “Mi pare evidente che intendono ridurre il loro impegno nella Nato in Europa. Per l’Europa è fondamentale una presenza americana, ma è altrettanto giusto rafforzare il pilastro europeo”.