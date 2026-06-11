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giovedì 11 giugno 2026

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Ucraina, Meloni: "Sostegno a Kiev non cambia, ma l'Europa assuma ruolo guida nei negoziati con Mosca"

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ribadisce il sostegno italiano all’Ucraina: “La nostra linea non cambia – afferma durante le comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo . Sostenere Kiev e mantenere pressione su Mosca rappresentano ancora oggi l’unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all’apertura di una seria stagione negoziale“. In quest’ottica sottolinea l’importanza di rafforzare l’alleanza europea con gli Stati Uniti, ma senza rinunciare a un ruolo attivo e di primo piano per l’Europa: “Coordinamento non significa delega. La nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi cecità diplomatica o autoesclusione”, precisa prima di enfatizzare la “necessità che l’Europa avvii una riflessione comune e pragmatica con Mosca“. “L’Unione Europea deve essere pronta a guidare questo dialogo mentre farebbe un errore a subirlo”, conclude Meloni, mettendo in guardia però dalla “frammentazione, confusione e debolezza” prodotte dal procedere per gruppi autonomi.