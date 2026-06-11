Home > Politica > Meloni attacca Vannacci: “Voi la vera destra? Avete votato sei volte con la sinistra” – La diretta

L’intervento e le repliche della premier alla Camera prima del prossimo Consiglio europeo

Giorgia Meloni è alla Camera per le comunicazioni che precedono la prossima riunione del Consiglio europeo, che si terrà il 18 e 19 giugno a Bruxelles. La presidente del Consiglio riferirà innanzitutto sulle questioni di politica estera, a partire dall’Ucraina e dalla situazione in Iran alla luce dei nuovi raid americani. Dopo il suo intervento, si aprirà la discussione generale.

Per le opposizione, si attende la presa di parola della segretaria del Pd Elly Schlein, del presidente del M5s Giuseppe Conte e del deputato di Avs Angelo Bonelli.