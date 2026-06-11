“Lei ha indossato le ginocchiere”, Silvestri shock contro Meloni: bufera sulle parole del deputato del M5s

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, concludendo le sue repliche nell’Aula della Camera, ha risposto duramente alle parole del deputato del M5s, Francesco Silvestri, che aveva affermato: “Dopo il referendum si è detto che la linea del governo era di raddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Lei non ha rialzato la schiena, ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Il punto è che noi abbiamo bisogno invece di un leader completamente diversi e spero che tra qualche mese arriverà”. “In tema di rispetto delle donne ho ascoltato un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c’è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie, è questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla”.

Sulle parole di Silvestri era intervenuto in Aula anche il deputato di FdI, Paolo Trancassini: “E’ vergognoso che qualcuno abbia detto che” la premier “dovrebbe mettersi le ginocchiere, anziché rialzare la testa. Alle belle anime della sinistra dico: sapete perfettamente a che cosa ci si riferisce quando si dice a una donna che si deve mettere le ginocchiere, soprattutto davanti a un uomo. Questo è un fatto vergognoso, ed è vergognoso che sia stata silente la presidenza” della Camera. Trancassini ha quindi aggiunto: “Mi auguro che si apra una istruttoria perché c’è un limite a tutto”. “Verificheremo assolutamente”, ha risposto il presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana. Successivamente sul tema si è soffermata la deputata dem Anna Ascani, tornata a presiedere i lavori in Aula: “Ne approfitto per scusarmi, se avessi colto nelle parole di Silvestri il senso che poi è stato descritto naturalmente sarei intervenuta. Evidentemente così non è stato, valuterà il collega Silvestri se chiarire o meno quelle parole. Io mi scuso per quella che è stata colta come una mia mancanza”.

Silvestri (M5s): “No strumentalizzazioni, accusa è di sudditanza politica”

“Non strumentalizziamo. Sono 4 anni che questo governo è inginocchiato a Trump e alla politica di Netanyahu: ecco spiegato l’arcano delle mie parole. Se poi qualcuno ha voluto trasformare l’accusa che ho rivolto ad una chiara postura politica in un atteggiamento sessista, allora c’è malafede al solo fine di strumentalizzare e nascondere la verità. Tra l’altro lo ha fatto non avendo nessuna contezza della mia storia politica né di quella del Movimento 5 Stelle. La mia cultura è diversa da quella di qualcun altro: io mi chiamo Silvestri e il mio cognome finisce con la I e non con la O”. Così Francesco Silvestri, deputato M5S, intercettato dai cronisti in Transatlantico.

Bignami (Fdi): “Inaccettabile, chiediamo la sospensione”

“Le parole pronunciate da Silvestri sulle ginocchiere rappresentano un livello di confronto politico inaccettabile e indegno delle istituzioni repubblicane. L’allusione contenuta in quella espressione richiama stereotipi offensivi e colpisce non solo il Presidente del Consiglio, ma il principio stesso secondo cui il merito, il consenso e il percorso politico debbano essere riconosciuti senza insinuazioni sessiste o degradanti. Come ha dichiarato il Presidente Meloni nella sua replica, la sinistra non riesce ad accettare che c’è qualcuno che senza mai indossare le ginocchiere è arrivata a ricoprire quel ruolo senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. E ai difensori della dignità della donna a corrente alternata dà fastidio che la prima donna premier in Italia sia arrivata dalla destra perché voi non siete stati capaci di proporla. Quando il linguaggio politico scivola nell’insulto personale e nella delegittimazione attraverso riferimenti umilianti, viene meno il decoro richiesto a chi ricopre un mandato parlamentare. Per queste ragioni chiediamo formalmente alla Camera dei Deputati di valutare l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento e di disporre la sospensione del deputato Francesco Silvestri per la gravità delle espressioni utilizzate. Allo stesso tempo, riteniamo che un gesto di responsabilità politica imporrebbe allo stesso Silvestri di rassegnare le proprie dimissioni”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

Montaruli (Fdi): “Parole orribili, Conte espella Silvestri”

“‘Il problema è che, dopo il referendum, e concludo, si è detto che la linea del Governo era di raddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump, ma lei non ha rialzato la schiena, lei ha, semplicemente, indossato delle ginocchiere per stare più comoda’. Queste sono le orribili parole che il deputato del Movimento Cinquestelle Silvestri, che è stato addirittura capogruppo, ha rivolto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della discussione alla Camera sulle comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo. Quello che è ancora più grave è che queste ignobili allusioni sessuali abbiano raccolto gli applausi dei deputati e delle deputate del gruppo MoVimento 5 Stelle. Dove sono le femministe di sinistra e che rispetto hanno delle donne le plaudenti deputate pentastellate? Mi attendo non solo le scuse di Silvestri, ma soprattutto la condanna netta di Elly Schlein, che ricorda di essere donna soltanto quando le conviene. E soprattutto la censura di Giuseppe Conte il quale non può rimanere a guardare e deve prendere decisioni perentorie contro il sessista Silvestri. Va espulso perché è inammissibile quanto è accaduto ed è stato detto oggi nell’Aula della Camera dei deputati”. Lo dichiara la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

Baldino (M5s): “Da Silvestri nessun riferimento sessista, basta vittimismo”

“Era evidente a chiunque ascoltasse l’intervento che Francesco Silvestri non si riferisse né ad atteggiamenti sessisti né sessuali. Il riferimento era politico e riguardava la subalternità internazionale che il M5S denuncia da anni nei confronti di Giorgia Meloni. Un atteggiamento che abbiamo visto prima con Biden e che vediamo oggi con Trump”. Così la vicepresidente e deputata del M5S, Vittoria Baldino, ospite della trasmissione ‘Tagadà’ su La7. “Da donna probabilmente non avrei utilizzato quell’espressione, perché conosco bene il rischio di alimentare equivoci o retropensieri. Ma Giorgia Meloni sa perfettamente che Silvestri non stava parlando di questo. Tant’è che lo stesso Silvestri è intervenuto nuovamente in Aula ha chiarito il senso delle sue parole e si è scusato per il fraintendimento. La vicenda poteva e doveva chiudersi lì. Continuare a trasformare ogni critica politica in un caso personale significa governare utilizzando il vittimismo”, ha concluso.

Valente (Pd): “Da Silvestri linguaggio inopportuno”

“Credo che il collega Silvestri abbia utilizzato un linguaggio inopportuno nei confronti della premier Meloni. Per esprimere il concetto, che io condivido, della sudditanza politica del governo nei confronti di Trump e Netanyahu avrebbe potuto usare parole diverse, proprio per evitare fraintendimenti, tanto più perché si rivolgeva a una donna. Alla presidente Meloni però dico: la cultura del rispetto per le donne passa anche per la consapevolezza e la valorizzazione della nostra differenza. Farsi chiamare al femminile, invece che al maschile evidentemente evocativo secondo lei di maggiore autorevolezza, potrebbe aiutare. Se la Premier insiste a farsi chiamare ‘signor presidente’ ci rimettono tutte le donne del Paese”. Lo dichiara la senatrice del Pd, Valeria Valente.