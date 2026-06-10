Vannacci a Giorgia Meloni: “Dimostri di essere di destra. Alleanze? A ridosso delle elezioni”

Il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci era ospite a Otto e mezzo su La7, intervistato da Lilli Gruber. Il primo affondo è nei confronti di Giorgia Meloni: “Con la presidente del Consiglio ho tante idee in comune, il problema poi è stato come metterle a terra, la deriva che c’è stata dal momento in cui questo governo ha preso ufficio e quello che è successo fino a oggi. Molte delle cose proposte non sono state realizzate. Molte posizioni che vengono prese in Europa da alcuni partiti di questa coalizione di centrodestra sono le stesse che prende il Pd. Credo che Meloni sia ancora una destra autentica, ma probabilmente dovrebbe dimostrarlo un po’ di più. È una destra che ha perso la trebisonda, Vannacci è il sestante che fa il punto nave e riporta sulla giusta rotta. Per esempio, le tre riforme principali che questo governo si proponeva di mettere a terra – autonomia differenziata, premierato e riforma della giustizia – non sono state messe a terra”, ha aggiunto.

“Non mi definisco di estrema destra ma di destra autentica”

“Sono sicuramente un generale, cosa che ha caratterizzato 40 anni della mia vita con l’impegno delle armi e nella difesa della patria. Sono un politico, ma non mi definisco di estrema destra. Mi definisco di destra autentica, fiera di essere destra e non rinnega nulla della propria identità. Sicuramente sono un europarlamentare del gruppo di Europa delle nazioni sovrane, che si riconosce per avere una determinata linea politica caratterizzata dalla difesa della sovranità dei popoli e delle nazioni europee”, aggiunge Vannacci, “sono un marito devoto e fedele, che si è sposato tardi e in età avanzata ha scoperto la bellezza di avere una famiglia e dei figli e di dare tutto per loro. La mia scelta di fare politica nasce proprio da loro, non per altre motivazioni”.

“Alleanze? A ridosso delle elezioni”

“Al momento un accordo non è all’ordine del giorno. Futuro Nazionale è un partito non ancora nato, con un programma che verrà spiegato e diffuso all’assemblea costituente di questo fine settimana. Le alleanze si faranno a ridosso delle elezioni. Abbiamo linee rosse sulla sicurezza, sull’immigrazione, sul Green deal. Peccato che su quest’ultimo ci siano alleati di Meloni che in Europa votano a favore. La definizione di voto utile è utile solamente a chi oggi ha una poltrona. Non sono alla ricerca né di poltrone, né di potere. Vado avanti per la mia strada”, conclude Vannacci.