Rai, Giorgetti: “Mai pensato a cessione di quote a privati”

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha risposto alle domande dei senatori sulla riforma Rai in audizione in commissione Ambiente e lavori pubblici. “Mai pensato alla cessione di quote a privati. Altra questione è l’operazione Rai Way, che punta a razionalizzare la rete anche in un’ottica di modernità e mettere a disposizione della Rai delle risorse per nuovi progetti più adeguati sotto il profilo tecnologico”, ha detto il titolare del Tesoro. “Il modello societario non può essere stravolto, è una considerazione di fondo da cui credo non si possa prescindere, ovvero: la Rai è una società per azioni e, come tale, non può che seguire la disciplina societaria e di diritto comune dettata dal codice civile”, ha aggiunto Giorgetti, sottolineando questo aspetto “non perché siano da ritenersi sempre inammissibili modifiche o adattamenti compatibili alla disciplina, in considerazione della peculiare natura soggettiva del concessionario o oggettiva del servizio pubblico, ma perché reputo che tali adattamenti non possano arrivare ad annullare i tratti essenziali della disciplina generale che regola le società per azioni, a pena di renderne incompatibile la funzionalità tipica. Detto altrimenti: il modello societario non può essere stravolto”.

“Per il taglio del canone vanno ridotti i costi: non compromettere l’equilibrio”

“La riduzione del canone deve essere correlato alle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria o non quadrerebbe”, ha affermato Giorgetti. Il ministro ha sottolineato che “nell’ipotesi, ancorché residuale, di variazione negativa, è in ogni caso necessario prevedere la riduzione, in misura corrispondente, degli obblighi di servizio pubblico e/o dei costi operativi, onde evitare di compromettere il necessario equilibrio economico-finanziario della società e conseguenze sui saldi di finanza pubblica”. “La Rai è inclusa nell’elenco consolidato Istat” sulla legge di contabilità e finanza pubblica e “questo comporta che, ferme alcune peculiarità che comunque non incidono sul ragionamento di fondo, nel momento in cui si intendono fare delle scelte – precisa il ministro -, si devono tenere in considerazione gli eventuali impatti, diretti o indiretti, di queste scelte sui saldi di finanza pubblica, soprattutto nell’attuale contingenza”.

“Escalation su diritti sportivi problema per tutte reti pubbliche“

“Sui diritti sportivi c’è stata un’escalation che difficilmente è compatibile con la gestione delle reti pubbliche. Questo vale non solo in Italia, credo sia un fatto abbastanza diffuso in Europa. Ed è un tema anche di scelte – ha detto Girogetti -. Credo che sia di interesse non tanto per il pluralismo dell’informazione ma per il tifo avere la possibilità di vedere Sinner o Cobolli. Qualcuno potrà dire ‘non è più importante avere tre diversi telegiornali piuttosto che Cobolli, ma entriamo in un terremo che possa essere sconfinato”.