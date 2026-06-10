Ponte sullo Stretto, Siri: "Priorità per il Paese, l'inchiesta non riguarda l'infrastruttura"

“Se il Ponte sullo Stretto rimane una nostra priorità? Il Ponte sullo Stretto è una priorità per il paese, perché l’Italia è una naturale cerniera di collegamento per tutto il traffico che arriva dall’Estremo Oriente verso il Nord Europa. è giusto che lo intercettiamo, perché significa posti di lavoro”. Così il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Armando Siri, in uscita dalla Camera dei Deputati dove si era appena concluso il consiglio federale della Lega. “Se l’inchiesta non cambia nulla? Perché deve cambiare, l’inchiesta non riguarda il Ponte sullo Stretto”, risponde l’esponente del Carroccio, secondo cui invece si tratta di “un’infrastruttura nazionale che riguarda il paese”. “Se poi qualcuno all’interno di questa vicenda si sarà comportato male, risponderà all’autorità giudiziaria”. “Non riguarda l’iter di approvazione – chiarisce ancora Siri – ci sono delle ipotesi che riguardano dei soggetti”. “L’iter va avanti, l’opera si fa, è importante per il paese”.