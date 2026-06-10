Zaia: “La Lega è una sola”. Salvini al Consiglio federale: “Determinato a valorizzare gli amministratori”

Tre ore di Consiglio federale della Lega nella Sala Salvadori della Camera. “Nessuna nomina”, dice Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, arrivato a Roma per partecipare alla riunione convocata in presenza non solo per l’approvazione del bilancio del partito, ma anche per un confronto per serrare i ranghi in vista dell’ultimo anno di governo prima delle elezioni politiche e dopo gli ultimi addii in direzione Futuro nazionale.

Lega, fonti: “Salvini determinato a rafforzarla valorizzando impegno amministratori”

“Matteo Salvini ha ascoltato con attenzione gli interventi nel Consiglio federale. È determinato a rafforzare sempre di più la Lega, valorizzando il grande impegno degli amministratori (apprezzati in tutti i territori) all’interno del partito”. È quanto fanno sapere da partito di via Bellerio dopo la riunione del parlamentino del Carroccio andata avanti per tre ore alla Camera.

Lega: Zaia: “È una sola, non ne esistono due”

“Non esistono due Leghe, non sono mai esistite. La Lega è una sola”. Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intercettato dai cronisti dopo il Consiglio federale del partito, a Roma, risponde a chi gli chiede dell’ipotesi di una nuova organizzazione che comprenda una Lega territoriale al Nord e una nazionale. “Noi abbiamo fatto un bellissimo federale. Tutti hanno potuto esporre le proprie idee. Penso che sia stato anche costruttivo, visto e considerato che poi molti interventi sono stati assolutamente in linea con l’idea di essere vicini ai cittadini e si va in questa direzione. Poi ci rincontreremo ancora”, aggiunge Zaia.

Lega, Zaia: “Vannacci? Non viviamo di nostalgie”

È mancato Roberto Vannacci al Consiglio federale di oggi? “Ma noi non viviamo di nostalgie”, ha risposto così con il sorriso sulle labbra Luca Zaia, al termine della riunione alla Camera. “Fare il vicesegretario? Non è all’ordine del giorno”, aggiunge. Poi, a chi chiede se preferisce il modello tedesco, “il modello bavarese“, risponde.

Lega, Sardone: “Federale vivace e franco, ma leadership Salvini non è a rischio”

“Se ci sono state tensioni durante la riunione? È stato un Consiglio federale vivace, franco, dove si vede che c’è voglia di rilancio. Ci sono tante energie da incanalare“. Così l’eurodeputata e vicesegretaria leghista Silvia Sardone, in uscita dalla Camera, dove si è tenuto il Consiglio federale del Carroccio. “Leadership di Salvini a rischio? No”, risponde.

“Doppia Lega? La Lega è una sola. Io – aggiunge – ringrazio il lavoro fatto negli anni dalla Lega Nord, ma io sono entrata con la Lega di Salvini e a quella appartengo. Quale linea assumere? Dobbiamo portare avanti le istanze dei territori. Le istanze del Nord non sono la Lega Nord: vogliono dire meno tasse, meno Stato, un’immigrazione controllata, temi relativi alla sicurezza. Quelle dobbiamo portare a casa”. “Secondo lei, stiamo scendendo nei sondaggi perché parliamo di temi che stanno a cuore alla gente? Non credo. L’auspicio è che in questo ultimo anno di governo si possano davvero vedere attuate le politiche che da sempre stanno a cuore alla Lega”, conclude Sardone rispondendo a una domanda sul calo nei sondaggi.

Lega, Sardone: “Io verso Futuro nazionale? Falsità”

“Io verso Futuro nazionale con Vannacci? Una falsità”, ha detto Silvia Sardone, rispondendo alle domande su alcune indiscrezioni di stampa che la vorrebbero in uscita dalla Lega, in direzione FnV. Sardone, quindi, insiste facendo riferimento a un’intervista di Roberto Vannacci sul tema delle donne e del reddito di maternità. Si tratta di “un’idea di donna che sta a casa a crescere i figli – sottolinea l’europarlamentare – un’idea diversa da chi, come noi, si alza la mattina per andare a lavorare e rivendica anche il suo ruolo nella società”. “Non mi appartiene”, conclude, ribadendo che le indiscrezioni sul suo passaggio a Futuro nazionale sarebbero solo “fantasie”.