Lega, Zaia: "È una sola, non ne esistono due"

“Non esistono due leghe, non sono mai esistite. La Lega è una sola“. Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intercettato dai cronisti dopo il consiglio federale del partito, a Roma, risponde a chi gli chiede dell’ipotesi di una nuova organizzazione che comprenda una Lega territoriale al nord e una nazionale.

Io ho sempre sostenuto che l’identità sia assolutamente legata al consenso. Più identità c’è più consenso c’è”, insiste ancora l’ex governatore del Veneto, che sul federale ha detto: “Abbiamo fatto un bellissimo federale, tutti hanno potuto esporre le proprie idee, penso sia stato anche costruttivo, visto che molti interventi sono stati in linea con l’idea di essere vicino ai cittadini. Si va in questa direzione e ci incontreremo ancora”. “Vannacci? Noi non viviamo di nostalgie”, conclude.