Lega, Sardone: "Consiglio federale vivace ma la leadership di Salvini non è a rischio"

“Se ci sono state tensioni durante la riunione? È stato un Consiglio federale vivace, franco, dove si vede che c’è voglia di rilancio. Ci sono tante energie da incanalare”. Così l’eurodeputata e vicesegretaria leghista Silvia Sardone, in uscita dalla Camera, dove si è tenuto il Consiglio federale della Lega. “Leadership di Salvini a rischio? No”, risponde. “Doppia Lega? La Lega è una sola. Io – aggiunge – ringrazio il lavoro fatto negli anni dalla Lega Nord, ma io sono entrata con la Lega di Salvini e a quella appartengo. Quale linea assumere? Dobbiamo portare avanti le istanze dei territori. Le istanze del Nord non sono la Lega Nord: vogliono dire meno tasse, meno Stato, un’immigrazione controllata, temi relativi alla sicurezza. Quelle dobbiamo portare a casa”. “Secondo lei, stiamo scendendo nei sondaggi perché parliamo di temi che stanno a cuore alla gente? Non credo. L’auspicio è che in questo ultimo anno di governo si possano davvero vedere attuate le politiche che da sempre stanno a cuore alla Lega”, conclude Sardone rispondendo a una domanda sul calo nei sondaggi.