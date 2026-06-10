Intelligenza artificiale, Nordio annuncia un nuovo reato. Piantedosi: “Non è un Grande Fratello”

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio annuncia l’introduzione di un nuovo reato che riguarda l’intelligenza artificiale. “Annuncio una nuova fattispecie di reato che riguarda la punizione di chi progetta ovvero omette le misure di sicurezza o altera il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, quando da ciò derivi un pericolo concreto per la vita o per l’incolumità delle persone o per la sicurezza dello Stato“, ha detto il Guardasigilli nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. “Faccio presente che l’introduzione di questi reati non corrisponde a una visione panpenalistica, come spesso ci è stato rimproverato, ma colma quei vuoti di tutela che si realizzando quando nuove forme di tecnologia si affermano nella realtà”.

Piantedosi: “Non è un Grande Fratello”

Nei dl “ci sono regole stringenti per le identificazioni biometriche in tempo reale per finalità di polizia che è ammessa solo in casi eccezionali. Non c’è nessun Grande Fratello generalizzato perché è vietato l’utilizzo di banche dati biometrici create con raccolta massiva e generalizzata e non mirata di dati dal web”, ha aggiunto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo il Consiglio dei ministri, in merito ai decreti legislativi in materia di intelligenza artificiale. L’utilizzo dell’Intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia “in tempo reale” potrà avvenire “solo in casi eccezionali anche prima della commissione di reati: tutto questo può avvenire quando c’è pericolo o minaccia per determinate condizioni specifiche, tipo con finalità di terrorismo o altri reati di particolare allarme sociale, oppure quando c’è la necessità per la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta, sequestro o sfruttamento sessuale” ma in ogni caso è “procedimentalizzata la possibilità di utilizzo anche in questi casi”, precisa il titolare del Viminale.

Calderone: “Evitare l’obsolescenza delle competenze”

Sul tema è intervenuta anche la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone: “Per noi l’obiettivo è aumentare l’occupabilità e prevenire l’obsolescenza delle competenze. Prevediamo un’integrazione dei percorsi formativi e la valorizzazione dell’uso di piattaforme tecnologiche basate sulla AI, ma un’ intelligenza artificiale che serva a implementare le competenze”, ha detto in conferenza stampa dopo il Cdm.