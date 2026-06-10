Caos alla camera su commissione Covid: scontro FdI-M5S e seduta sospesa per alcuni minuti

Scontro in Aula alla Camera tra FdI e M5S sui lavori della commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. “Gli italiani devono sapere come erano stati spesi i loro soldi mentre erano chiusi in casa. Conte annuncia querele per tutti. Noi non accettiamo lezioni di coraggio da chi parla di gestione della pandemia su tutti i palcoscenici, ma non ha ancora avuto il coraggio di venire a riferire sulla sua gestione nella commissione d’inchiesta Covid. Se ci sarà modo di vederci in tribunale, noi non abbiamo nulla da nascondere. E lei, presidente Conte?”, ha detto la deputata di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri. Pronta la replica del deputato del M5S e membro della commissione, Alfonso Colucci: “Questa commissione Covid ormai è completamente delegittimata. Noi delle opposizioni abbiamo scritto una lettera ai presidenti di Camera e Senato per denunciare le gravi irregolarità che avvengono continuamente in questa Commissione, nella quale si assiste a parlamentari che si scudano con la propria immunità parlamentare per esercitare una forma di pressione nei confronti di privati cittadini che vengono a essere auditi”. “State offendendo i cittadini – ha aggiunto Colucci – che vi pagano lo stipendio. Voi avete paura di Giuseppe Conte, voi avete paura del Movimento 5 Stelle. Per questo agite così, per bassi obiettivi di propaganda politica, che mettete a carico degli italiani e delle loro tasche. Noi chiediamo la rimozione del presidente Lisei, perché è inadatto. Noi chiediamo la riconduzione di questa Commissione all’interno di un perimetro di legittimità parlamentare”. È scoppiata la bagarre, la seduta è stata sospesa per alcuni minuti e poi è ricominciata. Alla ripresa dei lavori, il deputato del Pd, Gian Antonio Girelli, rivolto al vicepresidente di turno Sergio Costa (M5S) ha detto: “La invito a sollecitare i presidenti di Camera e Senato a rispondere nel merito”.