Ucraina, Crosetto: “Torna attuale la minaccia atomica: pensavamo fosse storia”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato sulle missioni internazionali dell’Italia. “A causa della guerra in Ucraina conviviamo “con un conflitto che non mostra rallentamenti facendo diventare la narrazione di guerra parte del nostro quotidiano purtroppo. Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo aver consegnato ai libri di storia”, ha detto l’esponente del governo. “Sul piano strettamente militare il conflitto appare oggi caratterizzato da una sostanziale situazione di stallo – l’analisi di Crosetto. Gli analisti sembrano concordare sul fatto che, mantenendo gli attuali ritmi operativi, sarebbero necessari dieci anni – cioè fino al 2036 – perché la federazione russa possa completare la conquista del Donbass e di diversi decenni per conseguire la conquista dell’intero territorio ucraino”. “Sono convinto che le nazioni balcaniche o stanno da una parte o stanno dall’altra – avverte l’esponente di FdI -. E in questo momento io non regalerei alla Russia neanche un piccolo paesino dei Balcani perché qualunque piccolo paesino dei Balcani diventa un elemento pericolosissimo per la stabilità europea. Per cui in questo momento io sono convinto che bisogna affrontare l’allargamento dell’Europa in modo diverso.

“Pace non è dato acquisito ma va costruita e consolidata”

In generale per il ministro “Il panorama internazionale continua a consegnarci uno scenario estremamente degradato, caratterizzato da instabilità diffuse e da crisi sempre più interconnesse”. “La pace non è un dato acquisito, non lo è più, se mai lo è stata. Va costruita, protetta e consolidata”, ha sottolineato Crosetto. “Il punto fermo restano le donne e gli uomini che servono il Paese nelle forze armate – prosegue -. L’elemento che considero fondamentale e che rappresenta a mio avviso il presupposto e la sintesi della credibilità internazionale del nostro Paese è che i militari italiani sono richiesti nelle missioni internazionali non sono ‘offerti’ da noi. Lo sono per la loro professionalità, per la preparazione acquisita, per la capacità di operare con efficacia e responsabilità nei contesti più complessi”,

“Iran ancora capace colpire Israele con missili ampia portata“

Crosetto poi ha parlato del dossier Iran dopo la ripresa delle ostilità. “Teheran è tuttora in grado di condurre attacchi missilistici di ampia portata verso Israele e non solo, evidenziando come le proprie capacità militari e i propri arsenali non siano esauriti. Ne sono testimonianza gli attacchi di domenica scorsa che hanno colpito Israele con oltre 30 missili balistici”.” “Due unità cacciamine della Marina militare sono stati riposizionate nel Mar Rosso nell’ambito delle missioni già autorizzate ‘Mediterraneo sicuro’ e ‘Aspides’ – fa sapere il titolare della Difesa. Si tratta di una misura prudenziale che consente al nostro Paese di mantenere vicini a un’area di possibile impiego gli assetti necessari, qualora maturassero le condizioni per contribuire alle iniziative internazionali volte al ripristino della sicurezza della navigazione, nel pieno rispetto delle valutazioni e delle decisioni del Parlamento”.

“A 50 missioni estere se ne aggiungono due in Iraq e Somalia“

“La delibera Missioni che oggi sottoponiamo all’esame del Parlamento definisce un impegno articolato e in linea con le priorità del Governo. Nel complesso, il dispositivo prevede la proroga di 50 missioni e l’avvio di due nuove missioni bilaterali, rispettivamente in Iraq e in Somalia”, è il punto di Crosetto sull’impegno italiano nei vari scenari internazionali.