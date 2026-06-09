Lega, Salvini: "Il federale? Sistemeremo quello che va sistemato"

Il federale di domani a Roma è “convocato per l’approvazione del bilancio. Io sto lavorando da mesi leggendo numeri, vittorie e sconfitte e nelle prossime settimane sistemeremo quello che va sistemato. Ci sono lavori in corso da mesi, non da tre giorni, evidentemente è un percorso lungo e il nostro obiettivo è vincere le politiche dell’anno prossimo”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine di un appuntamento a Milano. A chi gli chiedeva se fosse concreta l’ipotesi di sdoppiare il partito sul modello tedesco della Cdu/Csu, Salvini ha detto: “Leggo tante fantasie”.