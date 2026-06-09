Flotilla, Tajani: "Parole Gvir inaccettabili, dimostrano suo livello politico e morale"

Le parole del ministro della Sicurezza nazionale di Israele Itamar Ben Gvir contro l’Italia dopo aver saputo di essere indagato dalla Procura di Roma “sono inaccettabili”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante le comunicazioni sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali in Aula Convegni al Senato. “Le rispediamo al mittente e non sono degne di un ministro. L’Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia ed è protagonista della pace”, ha aggiunto Tajani, “respingiamo al mittente qualsiasi offesa e qualsiasi tentativo di denigrare. Le parole pronunciate da Ben Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore”.