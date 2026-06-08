Lega, Salvini: "Zaia vicesegretario? Lavori in corso"

“Lavori in corso”, ha risposto così il segretario della Lega Matteo Salvini al suo arrivo alla Triennale a Milano a un convegno a chi gli chiedeva se fosse in corso una riorganizzazione del partito e la nomina a vice segretario dell’ex governatore veneto Luca Zaia. Sulle primarie a Milano Salvini ha poi aggiunto: “È sempre bello ascoltare i cittadini. Saremo in tante piazze per chiedere ai milanesi che tipo di città vedono. Non solo i nomi: chiederemo a loro che tipo di città pensano, vogliono, desiderano anche sui temi, sulla qualità della vita, quindi al di là del nome, un’idea di città. E quindi noi non imporremo nulla al centrodestra ovviamente, ma portiamo un contributo di ascolto. Se in due giorni ascolteremo migliaia di cittadini è un bel contributo alla coalizione e al programma”.