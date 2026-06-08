Lega, Salvini: “Riorganizzazione del partito? Lavori in corso”

“Lavori in corso”. Così ha risposto Matteo Salvini, al suo arrivo in Triennale a Milano, a chi gli chiedeva se fosse in corso una riorganizzazione della Lega con la nomina a vice segretario dell’ex governatore veneto Luca Zaia. Il Carroccio ultimamente deve fare i conti con un calo nei sondaggi e con l’avanzata di Futuro Nazionale, il partito fondato dall’ex Roberto Vannacci. Il partito del vicepremier e ministro dei Trasporti, secondo le intenzioni di voto di Ipsos, si colloca al 5,7% mentre FN è stimato al 4,8% con un progresso dello 0,7% nell’ultimo mese.

Molinari: “Zaia va valorizzato e non contrastato”

Se la Lega diventerà un partito sul modello bavarese, come chiede Luca Zaia, “non posso saperlo, è un decisione che dovrà prendere il segretario” Matteo Salvini, “immagino che avremo modo di parlarne, magari non sui giornali ma nelle sedi di partito. Troppe chiacchiere a mezzo stampa sulle dinamiche interne non fanno bene al movimento”, ha detto il capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari in una intervista alla Verità.

“La Lega è nata per rappresentare le esigenze del Nord, è nata al Nord e deve continuare a valorizzare quello che è uno dei suoi asset più forti: il radicamento territoriale, la difesa dagli assalti dello Stato centrale”, ha aggiunto. Rispetto all’appuntamento di inizio luglio organizzato dal leader del partito a Treviso con tutti i big del Carroccio, Molinari esclude frizioni con l’ex governatore del Veneto: “Non esiste alcuna resa dei conti da fare con Zaia, Luca è uno degli uomini di punta della Lega e va valorizzato, non contrastato”.

Salvini: “Non perdiamo tempo con chi tradisce”

“Non ruberemo nemmeno venti secondi del vostro tempo per parlare di chi ha deciso di tradire la fiducia del partito, dei militanti e degli elettori per inseguire poltrone e interessi personali”, ha scritto domenica Salvini in un post scriptum in apertura della newsletter domenicale del partito, con riferimento agli ultimi addii in direzione Futuro Nazionale. “La Lega guarda avanti. Con serietà, coerenza e determinazione. Come dal primo giorno”.