Francesco Silvestro, bufera sulle parole del senatore accusato di violenza: cosa ha detto

Più ancora delle accuse, a infiammare il dibattito politico sono le parole pronunciate dal senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, denunciato da un’imprenditrice che sostiene di aver subito molestie sessuali nel suo ufficio al Senato. Il parlamentare, che nega ogni addebito e afferma di non aver ricevuto alcun atto di indagine, ha respinto le accuse sostenendo che dovranno essere provate e arrivando a dichiarare: “Modestamente io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale“.

Una frase che ha immediatamente scatenato polemiche trasversali. La donna, agente di commercio di vini di pregio, sostiene che durante un incontro nell’ufficio del senatore vi sarebbero state prima allusioni e poi una violenza. Silvestro respinge integralmente il racconto e si dice pronto a chiarire ogni aspetto nelle sedi opportune, riservandosi azioni a tutela della propria reputazione.

Le reazioni politiche

Sul caso si è mosso anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari. Un incontro con i questori è fissato per martedì. Dal Partito Democratico è arrivata solidarietà alla donna e la richiesta di fare piena luce sulla vicenda, pur ribadendo la necessità di attendere gli accertamenti della magistratura. Il Movimento 5 Stelle ha definito sconcertante il modo con cui il senatore avrebbe liquidato la denuncia, mentre la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini ha parlato di parole che “ci portano indietro di decenni” e richiamano “i peggiori stereotipi di genere“. Anche Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera, ha chiesto che, qualora i fatti fossero accertati, Silvestro lasci il proprio incarico istituzionale.

Rita Dalla Chiesa (Foto Claudio Furlan/LaPresse)

Le critiche dentro Forza Italia

Perplessità sono arrivate anche dall’interno di Forza Italia. Rita Dalla Chiesa ha invitato alla cautela sui fatti, sottolineando che saranno le indagini a chiarire quanto accaduto, ma ha preso le distanze dalle dichiarazioni del collega. “Non è stato affatto gentile se ha pronunciato parole simili”, ha osservato la deputata, auspicando che il senatore chieda scusa per una battuta definita “assolutamente infelice”. Dalla Chiesa ha aggiunto che, se Silvestro avesse sbagliato, sarebbe giusto che ne rispondesse, mentre in caso contrario saranno le parti coinvolte a confrontarsi nelle sedi competenti.

L’intervento della Lega

Molto dura anche la presa di posizione di Souad Sbai, responsabile nazionale del Dipartimento Pari Opportunità della Lega. Pur richiamando il principio della presunzione di innocenza, Sbai ha definito la frase di Silvestro “offensiva e gravissima“. Secondo l’esponente leghista, quelle parole rappresentano “la sintesi di una mentalità che considera la credibilità di una donna vittima di violenza proporzionale all’avvenenza fisica“. Sbai ha espresso solidarietà alla donna che ha denunciato e ha chiesto che le istituzioni facciano piena luce sulla vicenda, ribadendo che “la violenza contro le donne non ha colore politico e nessuna tessera di partito può costituire uno scudo”.