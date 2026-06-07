Presunte molestie in Senato, Silvestro respinge le accuse e provoca: “Mi denuncino, ci divertiremo”

Il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, respinge l’accusa di molestie sessuali che un’imprenditrice ricevuta nel suo ufficio ha avanzato nei suoi confronti. L’esponente forzista, attuale presidente della Bicamerale per Affari regionali e l’autonomia, ha fornito la propria versione in un’intervista a La Repubblica, spiegando di non aver “ricevuto nessuna carta, nessun atto di indagine. Vediamo. Poi ci divertiamo”.

Secondo quanto ricostruisce il quotidiano romano, la signora “sostiene che lei ebbe una condotta totalmente fuori asse, fece prima allusioni sul vino che ‘fa perdere i freni inibitori’, poi le avrebbe usato violenza“. Silvestro non ci sta e replica: “Quando mai. Non ci pensi. Poi modestamente io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale… Uno può dire quello che vuole. Poi però le cose vanno provate. Magari mi vuole estorcere qualcosa”.

Al giornalista che ha chiesto in che modo si lasciarono al termine dell’incontro in Senato, Silvestro ha risposto: “Normale. Lei disse che voleva andare a cena, poi invece non è venuta più”. La signora sostiene invece che fu cercata dal senatore anche a sera. “Non ricordo proprio”, ha affermato il forzista. “Comunque, denunciasse. Poi ci divertiamo“.

Il Pd: “Se accuse confermate, il Senato non può tacere”

“Le rivelazioni pubblicate da La Repubblica a firma di Conchita Sannino, se confermate, sarebbero di una gravità inaudita: un senatore della Repubblica accusato di violenza sessuale ai danni di una donna, sua ospite, dentro gli uffici del Senato. Vale per tutti la presunzione di innocenza e sarà la magistratura ad accertare i fatti, anche perché la donna ha già sporto querela. Ma se quel racconto trovasse riscontro, ci troveremmo di fronte a un fatto inaccettabile, davanti al quale il Senato come istituzione non può rimanere silente. Il contrasto alla violenza sulle donne è un impegno quotidiano, che esige coerenza e fermezza, tanto più quando riguarda chi ricopre una carica pubblica e rappresenta i cittadini. Alla donna va la nostra piena solidarietà”, hanno commentato in una nota le senatrici del Partito Democratico.