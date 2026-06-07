Elezioni Comunali 2026, via ai ballottaggi in 42 città

Urne aperte in 42 Comuni italiani per i ballottaggi delle elezioni amministrative 2026. Dopo il primo turno del 24 e 25 maggio scorsi, da cui il centrodestra è uscito rafforzato in città come Venezia e Reggio Calabria, oggi e domani i seggi tornano a ospitare i votanti nei centri in cui bisogna ancora stabilire il nuovo sindaco. Si potrà esprimere la propria preferenza dalle 7 alle 23 di oggi, 7 giugno, e ancora dalle 7 alle 15 di domani, 8 giugno.

A contendersi la guida delle amministrazioni locali saranno in grandissima parte centri superiori ai 15mila abitanti. Sei i Comuni capoluogo chiamati al voto: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Complessivamente la tornata interessa oltre 1,13 milioni di elettori.

Come si vota

A differenza del primo turno, sulla scheda elettorale compaiono esclusivamente i nomi dei due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo scrutinio, affiancati dai simboli delle liste che li sostengono. Non è ammesso il voto disgiunto, ovvero esprimere una preferenza per un candidato e barrare allo stesso tempo la lista collegata allo sfidante. In caso di voto disgiunto, infatti, la scheda viene annullata. Affinché l’espressione della propria preferenza sia valida, basta tracciare un segno sul nome del candidato prescelto o sul simbolo di una delle liste a lui collegate. In entrambi i casi, il voto si estende automaticamente al candidato alla carica di sindaco.