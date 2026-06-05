Milano, Salvini: “A giugno primarie Lega per trovare candidato sindaco”

Il candidato sindaco del centrodestra a Milano lo “decideranno i milanesi. Anzi, visto che l’impegno è quello di offrire ai milanesi una candidatura del centrodestra il prima possibile e l’estate ormai è alle porte, penso che chiederò alla Lega, per dare un’accelerata, di essere in piazza a Milano entro giugno con i gazebo per fare delle primarie, ma non di coalizione, come Lega”. È la proposta del segretario della Lega Matteo Salvini, lanciata a margine di un incontro a Milano sul tema del Piano casa. “Non diamo opzioni, ognuno può scrivere il nome che vuole. Magari saranno nomi anche non della Lega, magari qualcuno mette i nomi di imprenditori, medici ecc. Così muoviamo un po’ le acque”, ha aggiunto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Non so se facciamo in tempo il prossimo weekend, ma se non è il prossimo, è quello dopo. Chi sceglierà il centrodestra come candidato sono convinto che sarà il sindaco, però bisogna fare in fretta, manca un anno”, ha aggiunto.