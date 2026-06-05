Milano, Fontana: “La magistratura fa scelte che lasciano perplessi”

“Sono d’accordo nel dire che in questi ultimi anni la magistratura sta facendo alcune scelte che lasciano un po’ perplessi. Quello che dice il sindaco Sala è una delle ipotesi”. A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, alla caserma Montebello di Milano, commentando le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, che poco prima aveva definito “incomprensibile” la candidatura della pm Tiziana Siciliano sostenendo che “c’è una parte della Procura che fa politica”.