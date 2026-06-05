Banche, Salvini: “Unicredit e Intesa 20 miliardi di utili, chiederemo contributo”

“Una realtà economica che non sta soffrendo, anzi sta facendo utili mai visti nei decenni precedenti e lo dico con rispetto ammirazione e curiosità economica e antropologica, sono le banche“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, nel corso di un incontro a Milano sul tema del Piano Casa. “Andate a vedere la trimestrale di Unicredit e di Intesa Sanpaolo, le prime due banche – ha continuato il ministro dei Trasporti -: si stima che solo le prime due banche italiane chiuderanno quest’anno, di difficoltà per la stragrande maggioranza delle famiglie e imprese, con 20 miliardi di utile. Una parte importante di quell’utile è garantita dallo Stato e da voi. Quindi vuol dire che ti prestano i soldi, se va tutto bene ci guadagno se va tutto male lo Stato mi rimborsa. Sono bravo anche io a fare impresa così”. La Lega, ha aggiunto Salvini, “chiederà agli istituti bancari che stanno facendo guadagni e profitti senza precedenti, un contributo alla crescita economica del Paese. Sono convinto che il governo e la Lega su questo saranno intransigente e propositiva. Non ci può essere un gigante che con le spalle coperte guadagna, magari reinvestiremo in Piano casa una parte di quegli utili”, ha concluso Salvini.