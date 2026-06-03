Pozzolo fuori strada col Suv nel Biellese: il deputato di Futuro Nazionale positivo all’alcoltest

Nuovi guai per Emanuele Pozzolo, ex deputato di Fratelli d’Italia e oggi esponente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannaci. Pozzolo è rimasto coinvolto ieri pomeriggio intorno alle 17 in un incidente stradale, mentre era alla guida del suo Suv lungo la strada che conduce a Cossato, all’altezza di Vigliano Biellese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale dopo la chiamata al 118. Secondo quanto si apprende, l’esponente politico sarebbe stato sottoposto ad alcol test, dal quale sarebbe emerso un tasso alcolemico di molto superiore ai limiti consentiti dalla legge. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli e non ha avuto conseguenze per Pozzolo, che è rimasto illeso.

Il caso degli spari di Capodanno

Pozzolo fu già coinvolto nel caso degli ‘spari di capodanno‘, quando il 31enne Luca Campana fu ferito da un colpo di arma da fuoco sparato dall’allora deputato durante una festa sempre nel Biellese. L’episodio avvenne a Rosazza, in provincia di Biella, dove secondo l’ipotesi accusatoria, il parlamentare avrebbe sparato per errore un colpo di pistola ferendo il genero del capo scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, con una mini pistola.