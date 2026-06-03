Caporalato, Schlein: “Immagini Amendolara devastanti, attuare legge”

Si scatena il dibattito politico dopo i fatti di Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti di nazionalità pakistana sono morti carbonizzati all’interno di un minivan. Per questa vicenda sono state fermate due persone con l’accusa di omicidio plurimo. Quelle di Cosenza “sono immagini drammatiche e devastanti, speriamo venga fatta luce al più presto e che i responsabili paghino per aver ucciso 4 braccianti. Questo ci deve far accendere un grande faro sullo sfruttamento e sul caporalato. La legge c’è e serve che venga attuata, serve fare squadra e capire come contribuire che possa ancora accadare una cosa così drammatica e liberare da quelle condizioni centinaia di lavoratori che sono succubi”, ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa al Nazareno nella quale è stata presentata la proposta di legge sul ‘diritto a restare’.

Caporalato, M5S: “Piantedosi-Lollobrigida-Calderone riferiscano su fatti Amendolara”

“Chiediamo un’informativa urgente ai ministri dell’Interno, dell’Agricoltura e del Lavoro sulla barbara uccisione di 4 braccianti ad Amendolara, in Calabria, bruciati vivi da due caporali della zona solo per aver chiesto di essere di pagati. Una paga per giunta da fame, 5 euro l’ora: e poi dicono che non serve il salario minimo. Vogliamo sapere dal Governo come intende affrontare, una volta per tutte, una questione che nel nostro Paese coinvolge 230mila persone”. Lo ha dichiarato il deputato calabrese del M5S, Riccardo Tucci, intervenendo in Aula alla Camera.

“Un passo avanti – ha aggiunto – si sarebbe potuto fare con il Pnrr, ma, per sua stessa ammissione, l’esecutivo spenderà solo 24 degli oltre 200 milioni di euro messi a disposizione per il superamento dei ghetti. In pratica, poco più di un decimo: un incredibile fallimento di cui, ancora una volta, pagheranno le conseguenze i più fragili”. “Dietro a drammatici episodi come questo c’è anche e soprattutto la criminalità organizzata. È dalle sue mani che dobbiamo togliere questi uomini e queste donne, facendoli uscire finalmente dall’invisibilità. Lo Stato ha il diritto e il dovere di intervenire: basta continuare a voltarsi dall’altra parte”, ha concluso Tucci.

Caporalato, Bonelli (Avs): “In Italia c’è schiavitù, si regolarizzino braccianti”

“In Italia c’è la schiavitù, tollerata dalle istituzioni in tutte le loro articolazioni nazionali e locali. Ed è inammissibile che nel 2026 si debba ancora assistere a fenomeni che pensavamo appartenessero alla storia. Quanto accaduto nei campi agricoli di Amendolara, o anche a Milano per la costruzione del consolato Usa, ne è una triste e drammatica dimostrazione. In Italia la criminalità organizzata controlla e gestisce lavoratori migranti nei campi, costretti a raccogliere frutta e ortaggi in condizioni disumane. Quei prodotti arrivano ogni giorno sulle nostre tavole”. Così Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde.



“Ma lo sfruttamento non si ferma ai campi del Sud. Basti pensare al caso del consolato americano di Milano, dove lavoratori indiani venivano sfruttati dalla società Caddell Construction e pagati circa 2 euro l’ora, in piena città, in un cantiere istituzionale. Una vergogna”, aggiunge. “Sono tanti, troppi i braccianti che muoiono nei campi a causa di turni di lavoro massacranti, raccogliendo frutta e verdura anche con temperature superiori ai 40 gradi d’estate. I caporali al servizio della criminalità organizzata vanno arrestati insieme ai capi mafia, e i braccianti vanno regolarizzati, dando loro un permesso di soggiorno, se ne sono sprovvisti, e un contratto di lavoro regolare. Lo Stato istituisca presìdi nei campi, protetti dalle forze di polizia e, se necessario, anche dall’esercito, per avviare la regolarizzazione dei braccianti. Inoltre, si preveda per legge il sequestro delle terre di chi esercita il caporalato nelle proprie aree agricole”, conclude Bonelli.