Caporalato, Lollobrigida: "Imprenditori che sfruttano lavoratori sono banditi, fanno concorrenza sleale"

“Non ci deve essere alcuno spazio per chi sfrutta i lavoratori, che non è un imprenditore, ma un bandito”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, commentando quanto accaduto ai quattro braccianti in provincia di Cosenza bruciati vivi, a margine di un evento sull’Italia ‘campione del mondo’ Unesco al ministero della Cultura. “Quello che è successo è drammatico, imperdonabile e abbiamo sollecitato le forze dell’ordine ad agire in ogni modo per contrastare queste forme di criminalità, spesso organizzata, come sembra emergere da questo fatto”, continua ancora Lollobrigida, che afferma di aver espresso anche la propria solidarietà al governatore Roberto Occhiuto per quanto accaduto nella sua regione “martoriata da criticità spesso legate alla criminalità, ma che in questi anni spesso ha invertito, su molti aspetti, la tendenza”. “Ci impegneremo con la collega Calderone e con il governo a continuare a lavorare, in sintonia con le forze sindacali, per continuare a contrastare ogni forma di devianza e sfruttamento”.