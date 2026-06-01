Libano, Mattarella: “Attacchi indebiti, minaccia di guerra su vasta scala”

Sergio Mattarella alza la voce in merito a quanto sta accadendo in Libano, sotto assedio degli attacchi di Israele. Offensiva che il presidente della Repubblica ha giudicato indebita e brutale in occasione di un concerto organizzato a Roma per la Festa della Repubblica. Il capo dello Stato, inoltre, ha ripudiato la “prepotenza della forza delle armi” assicurando che l’Italia continua a essere alla “ricerca di soluzioni di pace”.

Mattarella: “Onu e Corti internazionali presidio di civiltà, no a prepotenza delle armi”

“L’adesione al progetto europeo, all’Alleanza Atlantica e alle Nazioni Unite fu, negli anni, conferma e concreta declinazione di quei principi che hanno condotto la Repubblica Italiana a sostenere l’opera dell’Onu con le missioni di pace da essa patrocinate e l’azione delle Corti internazionali, presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che, anche nelle relazioni fra Stati, a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi“, ha detto Mattarella prima del concerto, eseguito dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano in occasione della Festa della Repubblica.

Mattarella: “Indebiti attacchi in Libano”

“Il caos è tristemente evidente anche in Medio Oriente, conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente adepti”, ha affermato il numero uno del Quirinale in merito alle forti tensioni e alla guerra che continua a imperversare nell’area. “La irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall’Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione – e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano – ne sono l’eloquente esempio”. “Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione, in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione”, ha aggiunto Mattarella.

Ucraina, Mattarella: “Avvertiamo come nostra la causa di indipendenza e libertà”

“Una tendenza regressiva dell’ordine internazionale che ha avuto un acceleratore preciso: l’ingiustificabile invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa. Avvertiamo come nostra la causa della indipendenza e della libertà di Kyiv”, ha dichiarato il presidente della Repubblica parlando del conflitto tra Kiev e Mosca.

Mattarella: “Italia ricerca soluzioni di pace”

“In questa importante ricorrenza, constatiamo che la promessa per il futuro, rappresentata dalla scelta repubblicana, è stata realizzata. La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli; impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona; sostenitrice convinta della cooperazione internazionale: principi che oggi vediamo gravemente aggrediti“, ha detto ancora il capo dello Stato.