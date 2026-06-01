2 giugno, nei giardini del Quirinale Mattarella incontra i ragazzi speciali: tra loro anche Sofia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lunedì mattina ha incontrato nei giardini del Quirinale i ragazzi che hanno affollato il parco presidenziale aperto in via straordinaria alle fasce deboli della popolazione. Il capo dello Stato ha salutato bambini e ragazzi, stringendo loro le mani e posando per le foto ricordo. Dopo essere diventata una piccola star del web per aver ‘snobbato’ Daniil Medvedev per correre in campo mano nella mano con Jannik Sinner, agli Internazionali di Roma, la piccola Sofia, una dei bambini seguiti dal reparto oncologico dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, si è lanciata oggi in un abbraccio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Appena la piccola ha visto il Capo dello Stato è corsa verso di lui, lasciando la mano della madre, per abbracciarlo e scattare una foto, molto sorridente. “Mi commuovo, è un’emozione unica”, ha commentato la mamma.