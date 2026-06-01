Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 1 giugno 2026

Ultima ora

2 giugno, Mattarella: “La Repubblica nata da un corale e sincero esercizio di democrazia”

2 giugno, Mattarella: “La Repubblica nata da un corale e sincero esercizio di democrazia”
(foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Il messaggio del Capo dello Stato in occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica, ha inviato un messaggio ai prefetti d’Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale nella ricorrenza del 2 giugno. “La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, per la scelta dell’ordinamento dello Stato e l’elezione dell’Assemblea costituente”, scrive il Capo dello Stato.  “Ne furono protagoniste, in particolare, le donne, chiamate – rimarca Mattarella – per la prima volta alle urne nella storia d’Italia, per le elezioni amministrative nel corso di quell’anno e per le consultazioni del 2 giugno. In tale occasione, in un delicato momento di transizione, il libero esercizio del voto fu di nuovo garantito, ripristinando dopo anni – con l’operoso contributo delle prefetture e delle altre istituzioni – il funzionamento della complessa macchina elettorale”. 

Mattarella: “Italiani nel ’46 segnarono svolta dopo ventennio fascista”

“Cari prefetti, rivolgo un caloroso saluto a voi e a quanti, nei diversi territori, ricoprono pubblici uffici, animano le comunità locali, sono espressioni della società civile. A quanti – cittadine e cittadini – celebrano oggi l’ottantesimo anniversario della Repubblica. Il 2 giugno 1946, il voto del popolo italiano segnò – dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di Liberazione – una svolta nella storia del Paese, ponendo le basi per edificare, sulle solide fondamenta della Costituzione, un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da una intensa sete di pace”, scrive il Presidente.

Mattarella: “Consolidare architettura fiducia tra istituzioni e cittadini

Il dialogo, l’ascolto, la prossimità sono canoni essenziali per interpretare ogni civica responsabilità orientata alla coesione sociale. Consolidare l’architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando in ciascuno il senso più autentico della partecipazione democratica, è compito persistente nella vita della Repubblica”, afferma il Capo dello Stato. “Nel rinnovare sentimenti di gratitudine per l’opera prestata, giungano ai prefetti e a tutti coloro che si adoperano per la cura dell’interesse collettivo, auguri di buon lavoro e di buona Festa della Repubblica”, conclude l’inquilino del Qurinale.

© Riproduzione Riservata