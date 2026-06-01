2 giugno, la piccola Sofia abbracciata da Mattarella: la bimba al Quirinale dopo l’incontro con Sinner

Dopo essere diventata una piccola star del web per aver ‘snobbato’ Daniil Medvedev per correre in campo mano nella mano con Jannik Sinner, agli Internazionali di Roma, la piccola Sofia, una dei bambini seguiti dal reparto oncologico dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, si è lanciata oggi in un abbraccio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La piccola, durante l’apertura straordinaria dei Giardini del Quirinale dedicata alle categorie fragili, in occasione delle celebrazioni per il 2 Giugno, appena ha visto il Capo dello Stato è corsa verso di lui, lasciando la mano della madre, per abbracciarlo e scattare una foto, molto sorridente. “Mi commuovo, è un’emozione unica”, ha commentato la mamma.

Nella Piazza del Quirinale il cambio della guardia a cavallo

Alla presenza delle varie associazioni nei Giardini si sono esibiti, la Banda Interforze, il Coro dell’Associazione Nazionale Alpini e la Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma, salutati poi da Mattarella. Alle ore 15.30, poi, nella Piazza del Quirinale, il cambio della guardia a cavallo, in forma solenne, da parte del Reggimento Corazzieri con la Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo. Nel pomeriggio il Capo dello Stato riceve, per il Concerto al Quirinale, i Capi Missione accreditati in Italia. Il concerto sarà eseguito dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, diretta dal Maestro Michele Mariotti, con musiche di Gioacchino Rossini – Ouverture da ‘L’italiana in Algeri’ e ‘Il barbiere di Siviglia’ e Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonia n. 40 in sol minore K550. Sarà trasmesso in diretta su Rai Uno, a partire dalle 17.50 e aperto dal saluto del Presidente.