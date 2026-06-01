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lunedì 1 giugno 2026

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2 giugno, 'i volti della Repubblica': da Berrettini a Geppi Cucciari, i vip celebrano il Paese

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Per celebrare gli 80 anni della Repubblica, il Quirinale ha lanciato l’iniziativa “I volti della Repubblica“, con cui invita i cittadini a realizzare un breve video nel quale raccontare cosa rappresenta la Repubblica per ciascuno di loro. All’iniziativa hanno aderito già tanti personaggi celebri, del mondo dello sport e dello spettacolo. Tra loro Geppi Cucciari, Fabio Rovazzi, Sara Errani, Andrea Pennacchi e Matteo Berrettini. “L’idea è di suscitare un momento di riflessione sul senso della scelta repubblicana e della storia recente del nostro Paese – si legge sul sito della Presidenza della Repubblica -, coinvolgendo specialmente le generazioni più giovani, con l’obiettivo di creare via via un archivio vivente di donne e uomini, di tutte le Regioni e di ogni età: i volti (e le voci) della Repubblica!”