Mattarella: “Bersaglieri elemento cardine esercito, confermano altissima professionalità”

“In occasione del 73° raduno nazionale a Lignano Sabbiadoro, desidero rivolgere un saluto ai fanti piumati in servizio e in congedo, che celebrano un’identità legata alla storia d’Italia con immutato slancio e profondo attaccamento ai valori della Repubblica Italiana. Dalle storiche gesta del Risorgimento agli odierni teatri operativi, i bersaglieri confermano un’altissima professionalità, offrendo nelle missioni internazionali e nel supporto alla sicurezza nazionale un contributo prezioso che li conferma elemento cardine dello strumento militare”. È quanto si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Generale di Corpo d’Armata, Giuseppe Nicola Tota.



“Nell’anno in cui ricorre il cinquantesimo anniversario del sisma in Friuli, rinnovo il plauso per la meritoria opera del Sodalizio nel raccordare le generazioni e nel salvaguardare un prezioso patrimonio di valori, nel grato ricordo della generosa abnegazione e dell’umanità con cui i bersaglieri si distinsero nel prestare soccorso alle popolazioni allora colpite – aggiunge -. Nel rivolgere un commosso pensiero ai caduti della Specialità, il cui sacrificio per l’indipendenza e la libertà della Patria rimane un riferimento etico fondamentale per quanti oggi indossano con orgoglio le fiamme cremisi, rendo deferente omaggio al Labaro dell’Associazione che li riunisce e riassume. A tutti i partecipanti giunga l’augurio più fervido per la riuscita dell’evento, nella consapevolezza che l’affetto della comunità nazionale continuerà ad accompagnare il passaggio della fanfara e l’impegno di ogni bersagliere”.

“Fanti colonna portante Liberazione, protagonisti rinascita Italia”

“Rivolgo il più cordiale saluto ai partecipanti al Raduno dell’Associazione Nazionale del Fante riuniti a Palermo, in un’occasione che rinnova i profondi sentimenti di appartenenza e lo spirito di corpo che da secoli animano l’Arma base del nostro Esercito”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al presidente dell’Associazione Nazionale del Fante, Gianni Stucchi.



“Nell’ottantesimo anniversario della Repubblica, onoriamo la memoria di coloro che furono tra i protagonisti della rinascita d’Italia – aggiunge il capo dello Stato -. La Fanteria costituì l’anima e la colonna portante dei Gruppi di Combattimento, reparti che, con abnegazione e valore, combatterono nella Guerra di Liberazione per restituire alla Nazione onore e libertà.



Con la medesima abnegazione, oggi i fanti sono presenti nelle missioni internazionali di pace e sul Territorio nazionale, garantendo sicurezza e stabilità con una professionalità che onora l’Italia agli occhi del mondo”. “La meritoria attività condotta dal sodalizio, custode delle tradizioni dell’Arma e punto di riferimento nel sociale, rappresenta un esempio di cittadinanza attiva – prosegue -. In questa giornata, il pensiero va ai tanti Caduti che hanno sacrificato la vita per l’indipendenza e la libertà d’Italia, valori inestimabili della nostra comunità nazionale. A tutti i partecipanti al raduno giunga il caloroso saluto della Repubblica e l’augurio di una piena riuscita della manifestazione nel segno del comune amor di Patria”.

La Russa: “Da bersaglieri patrimonio di coraggio e generosità”

“In occasione delle manifestazioni per il 73° Raduno Nazionale promosso dall’Associazione Nazionale Bersaglieri, desidero far giungere il mio saluto e la mia piena vicinanza allo spirito di questa importante celebrazione”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa che, in un post sui social, prosegue: “La storia dei Bersaglieri, custodi di nobili tradizioni che rivivono nel generoso slancio della marcia e nel suono fiero della fanfara, rappresenta un patrimonio comune di coraggio e generosità che continua a ispirare ogni generazione.

In questo giorno di festa, il mio pensiero deferente va a tutti i caduti che hanno sacrificato la vita per la nostra sicurezza e la nostra libertà, e a quanti, oggi in congedo, continuano a testimoniare con orgoglio quegli stessi ideali di altruismo, appartenenza e responsabilità. Nel rinnovare il mio profondo ringraziamento per l’operato e il prezioso contributo al servizio della Nazione, rivolgo a tutti i partecipanti e ai fanti piumati d’Italia i miei più fervidi auguri per il pieno successo di questa giornata di festa. Viva i Bersaglieri, viva le Forze Armate, viva l’Italia!”

Fontana: “Omaggio e riconoscenza a bersaglieri, sono punto riferimento”

“In occasione del 73° Raduno Nazionale dei Bersaglieri rivolgo il mio saluto ai fanti piumati in servizio e in congedo. A Lignano Sabbiadoro si rinnova una tradizione che unisce generazioni diverse nel segno dell’amore per l’Italia, dello spirito di servizio e del senso del dovere. I Bersaglieri continuano a rappresentare un punto di riferimento, distinguendosi per professionalità, dedizione e vicinanza alle comunità, come avvenuto per il terremoto del Friuli, cinquant’anni fa. Il ricordo del loro impegno, anche nei momenti più difficili della storia del Paese, richiama principi che sono attuali e preziosi. Un pensiero riconoscente va ai Bersaglieri caduti, il cui esempio continua a testimoniare il valore del servizio reso all’Italia”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.