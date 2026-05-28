Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 28 maggio 2026

Ultima ora

Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, chi sono: l’elenco completo

Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, chi sono: l’elenco completo
Sergio Mattarella, Roma, 22 maggio 2026 (Foto Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Il presidente della Repubblica ha firmato i decreti

Sergio Mattarella ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Il Quirinale in una nota ha fatto sapere che il presidente della Repubblica ha firmato i decreti su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

25 nuovi Cavalieri del Lavoro, l’elenco completo

  • Andronaco Vincenzo – Terziario Commercio prodotti alimentari – Estero
  • Coin Roberto – Artigianato Orafo – Veneto
  • Cvetic Marina – Agricoltura Vitivinicola – Abruzzo
  • Da Ros Katia – Industria Prodotti refrigeranti – Veneto
  • D’Amico Sabato – Industria Produzione alimentare – Campania
  • Delladio Lorenzo – Industria Abbigliamento sportivo – Trentino Alto Adige
  • Dogliani Matterino – Industria Costruzione infrastrutture – Piemonte
  • Fontana Giuseppe – Industria Metalmeccanica – Lombardia
  • Fontana Sergio – Industria Farmaceutica e cosmetica – Puglia
  • Girondi Giorgio – Industria Tecnologie di filtrazione – Veneto
  • Gozzi Antonio – Industria Siderurgica – Liguria
  • Gritti Gioconda – Terziario Ristorazione – Lombardia
  • Ibba Giangiacomo – Terziario Grande distribuzione – Sardegna
  • Invernizzi Ambrogio – Agricoltura Produzione lattiero casearia – Piemonte
  • Lastrucci Carlo – Industria Elettronica – Toscana
  • Marsiaj Giorgio – Industria Componenti auto e spazio – Piemonte
  • Moro Elisabetta – Industria Macchine dosatura – Veneto
  • Negro Giancarlo – Terziario Servizi informatici – Puglia
  • Pallini Micaela – Industria Distilleria – Lazio
  • Piraccini Bruno – Industria Ortofrutta – Emilia Romagna
  • Ponti Giacomo – Industria Alimentare – Piemonte
  • Sorbini Alberto – Industria Produzione integratori alimentari – Lombardia
  • Trombetti Marco – Terziario Informatica – Lazio
  • Vitale Giuseppa – Terziario Commercio al dettaglio alimentare – Sicilia
  • Zucchi Patrizia – Industria Distribuzione energia – Emilia Romagna
© Riproduzione Riservata