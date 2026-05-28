Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, chi sono: l’elenco completo

Sergio Mattarella ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Il Quirinale in una nota ha fatto sapere che il presidente della Repubblica ha firmato i decreti su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

25 nuovi Cavalieri del Lavoro, l’elenco completo