Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, chi sono: l’elenco completo

Sergio Mattarella ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Il Quirinale in una nota ha fatto sapere che il presidente della Repubblica ha firmato i decreti su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.
25 nuovi Cavalieri del Lavoro, l’elenco completo
- Andronaco Vincenzo – Terziario Commercio prodotti alimentari – Estero
- Coin Roberto – Artigianato Orafo – Veneto
- Cvetic Marina – Agricoltura Vitivinicola – Abruzzo
- Da Ros Katia – Industria Prodotti refrigeranti – Veneto
- D’Amico Sabato – Industria Produzione alimentare – Campania
- Delladio Lorenzo – Industria Abbigliamento sportivo – Trentino Alto Adige
- Dogliani Matterino – Industria Costruzione infrastrutture – Piemonte
- Fontana Giuseppe – Industria Metalmeccanica – Lombardia
- Fontana Sergio – Industria Farmaceutica e cosmetica – Puglia
- Girondi Giorgio – Industria Tecnologie di filtrazione – Veneto
- Gozzi Antonio – Industria Siderurgica – Liguria
- Gritti Gioconda – Terziario Ristorazione – Lombardia
- Ibba Giangiacomo – Terziario Grande distribuzione – Sardegna
- Invernizzi Ambrogio – Agricoltura Produzione lattiero casearia – Piemonte
- Lastrucci Carlo – Industria Elettronica – Toscana
- Marsiaj Giorgio – Industria Componenti auto e spazio – Piemonte
- Moro Elisabetta – Industria Macchine dosatura – Veneto
- Negro Giancarlo – Terziario Servizi informatici – Puglia
- Pallini Micaela – Industria Distilleria – Lazio
- Piraccini Bruno – Industria Ortofrutta – Emilia Romagna
- Ponti Giacomo – Industria Alimentare – Piemonte
- Sorbini Alberto – Industria Produzione integratori alimentari – Lombardia
- Trombetti Marco – Terziario Informatica – Lazio
- Vitale Giuseppa – Terziario Commercio al dettaglio alimentare – Sicilia
- Zucchi Patrizia – Industria Distribuzione energia – Emilia Romagna