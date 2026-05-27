Tensioni alla Consulta degli studenti di Roma, Valditara: "La versione dei fatti non è corretta"

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha commentato le tensioni di martedì alla Consulta provinciale degli studenti di Roma. Lo scontro è nato durante l’assemblea convocata – allo Spazio Rossellini nel quartiere Ostiense – dopo le polemiche sulla decisione del consiglio di presidenza, guidato da Azione Studentesca e Gioventù Nazionale, di modificare il nome della commissione “Antifascismo e Memoria Storica” in “Democrazia e Memoria Storica”. “Se ci sono aggiornamenti su quanto accaduto? Ci sono dei video abbastanza interessanti. Abbiamo incaricato la dottoressa Sabatini (Anna Paola Sabatini, direttrice generale dell’ufficio scolastico regionale per il Lazio del Mim, ndr) di analizzarli molto attentamente. Riconfermo che credo che la versione emersa nelle prime ore è una versione che non riassume correttamente lo svolgersi degli eventi”, ha detto Valditara a margine della premiazione del concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”, avvenuta a Roma, a Palazzo Chigi. Secondo fonti della Questura, circa sessanta studenti avevano dato vita a un acceso confronto verbale che però – come si vede nei video circolanti sui social – ha rischiato di finire in rissa quando i due gruppi contrapposti hanno cominciato a intonare cori l’uno contro l’altro e a spintonarsi.