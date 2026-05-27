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mercoledì 27 maggio 2026

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Rai, la Vigilanza riunita dopo lo stallo: ok a odg sul Teatro delle Vittorie

Rai, la Vigilanza riunita dopo lo stallo: ok a odg sul Teatro delle Vittorie
Roma, la sede generale Rai di Viale Mazzini con il cavallo di bronzo dello scultore siciliano Francesco Messina (Foto LaPresse/Mauro Scrobogna)
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Oggi la plenaria, al centro il piano immobiliare

La Commissione di Vigilanza Rai, dopo oltre un anno e mezzo di stallo, riparte oggi. È in corso infatti la plenaria sulla risoluzione relativa al Teatro delle Vittorie e al piano immobiliare di viale Mazzini. L’ufficio di presidenza ha infatti votato all’unanimità la discussione di questa risoluzione. La Vigilanza riparte dopo la decisione del centrodestra di tornare a garantire il numero legale a seguito dello sciopero della sete di Roberto Giachetti alla Camera.

Domani l’ad Rai Giampaolo Rossi e il dg Roberto Sergio saranno auditi in commissione Cultura alla Camera proprio sul Teatro delle Vittorie e sul piano immobiliare.

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