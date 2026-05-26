Giustizia, Nordio: "Responsabilità civile magistrati non è all'ordine del giorno"

“La responsabilità civile dei magistrati non è all’ordine del giorno e per quanto mi riguarda non lo sarà”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio parlando con i cronisti a margine della assemblea di Confindustria. Riguardo al risultato elettorale a Venezia, poi, Nordio ha commentato: “Sono estremamente soddisfatto, direi che me l’aspettavo, perché l’amministrazione Brugnaro aveva dato un’ottima risposta ai problemi di Venezia. Certo, è una delle città più difficili da amministrare, perché è una citta unica al mondo, ma sono certo che il nuovo sindaco imprimerà ancora maggiore energia e competenza per la risoluzione dei problemi che si stanno accavallando anche a seguito della guerra. È la persona giusta al posto giusto”. “Politicamente siamo molto soddisfatti, perché ha smentito quelle catastrofiche previsioni, come ha detto la presidente Meloni, che davano il centrodestra per morto”, ha quindi aggiunto il ministro della Giustizia, sottolineando come sia “un segnale politico che rinforza moltissimo il governo”. Un segnale, però, che va “considerato con prudenza, quella prudenza che è mancata all’opposizione quando dopo il no al referendum hanno pensato di aver già vinto alle elezioni, quando le elezioni non si vincono con i no, si vincono con i sì e con le proposte concrete, così come ha fatto il nuovo sindaco di Venezia”, ha concluso.