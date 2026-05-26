Comunali 2026, Tajani: “Buona salute centrodestra, referendum diverso da voto politico”

“Mica abbiamo vinto solo a Venezia. Abbiamo vinto da diverse parti, anche a Reggio Calabria, che era il feudo della sinistra. Gli elettori la pensano diversamente da come scrive qualcuno e da quello che dice la propaganda della sinistra. Quello che fa fede è la volontà del popolo, che credo abbia detto che il centrodestra gode di buona salute”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine dell’assemblea di Confindustria. “Vuol dire che il voto del referendum non aveva nulla a che vedere con il voto politico. Credo che la smentita sia questa”, ha aggiunto Tajani, “siamo soddisfatti dei risultato, Forza Italia cresce ovunque, anche dove non abbiamo vinto”.