Rocco Casalino non eletto in consiglio comunale a Ceglie Messapica

L’ex portavoce M5S era candidato con i pentastellati nella località del brindisino

Niente da fare per Rocco Casalino, giornalista ed ex capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle. Candidato al consiglio comunale di Ceglie Messapica (Brindisi) nella lista del Movimento 5 Stelle, Casalino è risultato il secondo più votato della lista, mancando però l’elezione. Il candidato del centrodestra Angelo Palmisano è stato eletto sindaco con il 67,16% dei voti, mentre la candidata del campo largo Agata Scarafilo si è fermata al 32,84%. Casalino può consolarsi con il risultato del Movimento 5 Stelle insieme a “Uniti si cambia”, prima lista del campo largo con il 10,6%. L’unico seggio ottenuto dalla lista va a Isabella Vitale, per lei 350 voti, con Casalino primo dei non eletti fermo a 246 preferenze.