Salvini: “Governo fino al 2027? Non lo so, dipende dall’economia”. Poi si corregge

Matteo Salvini si corregge dopo le parole pronunciate questa mattina a Trento e ribadisce che l’obiettivo della Lega è di arrivare a fine legislatura. “Ne approfitto per una precisazione: ribadisco che il nostro obiettivo è di arrivare assolutamente a fine legislatura, all’autunno 2027. Ho semplicemente detto che la situazione economica mondiale non rende semplice il nostro lavoro. Non penso minimamente a perdere neanche un giorno rispetto a quello che gli italiani ci hanno delegato per governare”, ha detto il vicepremier e leader del Carroccio parlando con i cronisti a Venezia.

“Quindi, per me si vota all’ultimo giorno utile per andare a votare. Sicuramente se si vota con le guerre finite, non per la politica ma per i cittadini e per le imprese, è meglio perché la situazione è veramente preoccupante”.

Cosa aveva detto Salvini a Trento

“La fine legislatura è a settembre” 2027. Se si andrà al voto a scadenza naturale “non lo so, dipende anche dai fattori economici. Oggi abbiamo inflazione, caro spesa, caro bollette ed è normale che la fiducia dei cittadini cala”. Queste le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo al panel “Infrastrutture e priorità” del Festival dell’economia di Trento. Affermazioni che Salvini ha preferito correggere nel pomeriggio e che hanno trovato una replica da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Tajani: “La legislatura arriverà a scadenza naturale”

“La legislatura arriverà a scadenza naturale, sono assolutamente convinto. E’ chiaro che ci sono dei problemi che non dipendono da noi perché la crisi di Hormuz è provocata da altri, ma devo dire che l’Italia comunque nonostante questo sta reagendo in maniera positiva”, ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani.

“Io non sono così pessimista. Certo, ci sono problemi perché ci sono in tutto il mondo a causa della crisi di Hormuz, quindi stiamo lavorando per mettere il nucleare così anche per avere in futuro una libertà energetica. Per quanto riguarda il gas, non abbiamo problemi. E per il petrolio ci sono prezzi troppo alti, quindi vedremo il da farsi. In Consiglio dei ministri prenderemo le misure giuste come abbiamo fatto fino ad ora, fermo restando che il governo è in grado di affrontare le difficoltà e le emergenze”.