Roma, Meloni riceve Modi a Villa Pamphilj

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj, a Roma, il primo ministro indiano Narendra Modi. Presente anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nel corso dell’incontro sarà adottata una dichiarazione congiunta che eleverà le relazioni tra Italia e India al rango di Partenariato Strategico Speciale. Oltre ai principali dossier bilaterali, Meloni e Modi affronteranno le più rilevanti questioni internazionali, con particolare riferimento alla situazione in Medio Oriente, al conflitto in Ucraina e alla sicurezza nell’Indo-Pacifico.

I due leader – dopo le dichiarazioni congiunte alla stampa previste per le 13 – parteciperanno a un pranzo di lavoro ufficiale. Meloni e Modi assisteranno poi alla firma di una serie di intese nei settori del trasporto marittimo, dell’agricoltura, dell’istruzione superiore, dei minerali critici, della cooperazione museale e del contrasto ai reati economico-finanziari. Infine Meloni e Modi si recano nel giardino d’ingresso per la piantumazione di un albero di gelso nero donato dal primo ministro indiano.