Roma, Meloni e Modi in visita notturna al Colosseo

Passeggiata serale tra le luci del Colosseo per Giorgia Meloni e Narendra Modi. La presidente del Consiglio ha accompagnato il primo ministro indiano in una visita notturna all’anfiteatro simbolo di Roma, al centro della tappa italiana del leader di Nuova Delhi. Modi, arrivato nella capitale nella serata di martedì, ha incontrato Meloni per una cena istituzionale prima della visita privata al Colosseo. Le immagini mostrano i due leader passeggiare all’interno dell’area archeologica, tra strette di mano, sorrisi e momenti di confronto informale. La visita si inserisce nel quadro del rafforzamento dei rapporti tra Italia e India, con particolare attenzione ai temi della cooperazione economica, tecnologica e strategica.