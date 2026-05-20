Roma, Mattarella riceve Modi al Quirinale: "La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica"

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Primo Ministro dell’India Narendra Modi. Lo comunica una nota. Era presente all’incontro il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. “La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica ed è per me è un vero piacere accoglierla in questo palazzo, potere dialogare con lei. La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare in ampia misura, al massimo possibile, la nostra collaborazione”, ha detto Mattarella rivolgendosi a Modi.

“Con il ministro degli Esteri ci siamo visti qui al Quirinale tre anni addietro ed è un piacere poter con lei scambiare opinioni. So che ha già incontrato il nostro primo ministro, che tra poco vi sarà un incontro tra le delegazione dei due governi e la rivedrà. So che ha incontrato una rappresentanza della comunità indiana in Italia e desidero dirle che è una comunità molto apprezzata, che opera in maniera dinamica, attiva, laboriosamente, contribuendo alla vita del nostro paese”, ha aggiunto il capo dello Stato.