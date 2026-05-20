Iran, Bombardieri: "Se guerra continua rischiamo di perdere posti lavoro"

Il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri torna sul tema del conflitto in Iran: “Se questa guerra, questo blocco dovesse andare avanti fino a dicembre, noi siamo molto preoccupati, sia per l’aumento costi, sia per la ricaduta dal punto di vista della produzione e dei costi della produzione. Già molte vertenze che noi abbiamo in atto denunciano l’aumento dei costi dell’energia e ovviamente siamo molto preoccupati”, ha dichiarato Bombardieri a margine del congresso Uil Lombardia. “È chiaro che quando le aziende si presentano al tavolo delle vertenze dicendo che non reggono più il costo dell’energia diventa un problema perché rischiamo di perdere i posti di lavoro“, ha aggiunto.