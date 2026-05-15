Rai, Giachetti si ammanetta in Aula Camera: “Qui finché la maggioranza non sblocca la Vigilanza”

Il deputato di Iv Roberto Giachetti si è ammanettato al proprio banco dentro l’Aula di Montecitorio. “Contro il sequestro della Commissione di Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento dallo sciopero della fame a quello della sete”, ha annunciato in un intervento in assemblea, prima di ammanettarsi al proprio banco parlamentare dove è rimasto da solo, nonostante la chiusura dei lavori che riprenderanno solo lunedì alle 18.30.

“Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai, nella maggioranza nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute. Invece di preoccuparsi per la mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia. Ho allora deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Vigilanza Rai”, ha aggiunto.

Con Giachetti presidio medico e assistenti

C’è un presidio medico in aula alla Camera “a garanzia delle condizioni di salute” del deputato di Iv Roberto Giachetti. In aula, oltre al medico, anche il deputato di Iv Mauro Del Barba e alcuni assistenti parlamentari. Giachetti dopo 12 giorni in sciopero della fame è passato allo sciopero della sete.