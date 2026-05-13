Medioriente, Mattarella sente Herzog: “Abbandonare guerra permanente”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa sera una telefonata da parte del presidente di Israele, Isaac Herzog. Il colloquio viene definito da fonti del Quirinale “franco e aperto”. Mattarella ha sottolineato l’urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente.

Mattarella ha dichiarato inoltre di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente Unifil.

Il presidente italiano ha sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali. Mattarella ha infine ribadito l’impegno determinato della Repubblica italiana contro ogni atto di antisemitismo.

Herzog a Mattarella: “Preoccupazione per ostilità verso Israele”

“Questa sera ho avuto una conversazione molto proficua e di ampio respiro con il mio amico, il Presidente italiano Mattarella”. È quanto fa sapere in un post sul social X il presidente d’Israele Isaac Herzog. “Ci siamo scambiati opinioni sui recenti sviluppi nella regione”, si legge nel post, “durante la nostra discussione, ho espresso la mia preoccupazione per l’estrema ostilità nei confronti di Israele ù e a tratti antisemita ù emersa in alcuni settori dell’opinione pubblica italiana, come dimostrano le continue vessazioni nei confronti del padiglione israeliano alla Biennale di Venezia, nonché le proteste contro l’innalzamento delle bandiere della Brigata Ebraica a Milano”. “Ho ringraziato il Presidente Mattarella e le autorità italiane per la loro posizione di principio nel condannare questi attacchi e per i loro sforzi volti a prevenirli”, conclude Herzog.