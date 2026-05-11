La Scala, La Russa: "Simbolo per tutti, vera eccellenza Milano e Italia"

“La Scala, al di là dei momenti storici, al di là delle posizioni ideologiche, è sempre stata in cima ai pensieri dei milanesi e degli italiani. È un simbolo per tutti”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine del concerto per l’80esimo anniversario della riapertura del Teatro alla Scala di Milano ricostruita “Attraversa epoche, tempi, ideologie e rimane un momento unico, devo dire, di vera eccellenza di Milano e dell’Italia e dell’arte”, ha aggiunto. A chi gli chiedeva se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, abbia detto qualcosa a proposito della Scala, La Russa ha risposto: “Era orgoglioso anche lui di essere qui“.