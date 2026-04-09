Schlein a Meloni: "Non riuscite a dire a Trump e Netanyahu che devono fermarsi"

“Due giorni fa il presidente Trump ha minacciato di morte un’intera civiltà. E’ lo stesso uomo per cui lei ha proposto il Nobel per la Pace. Ma quale Nobel per la Pace? Nessuno vuole rinunciare alla relazione con gli Stati Uniti, ma ci si sta a testa alta, dicendosi che si sbaglia, dicendo a lui come a Netanyahu che si devono fermare. Ieri hanno continuato a bombardare il Libano, come non ci fosse stata una tregua, hanno colpito anche un mezzo italiano e voi non riuscite a dire chiaramente ‘Vi dovete fermare’. Non denunciamo solo la vostra subalternità a Trump ma anche il fatto che non riuscite a scegliere l’Europa “. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo nell’aula della Camera dopo l’informativa della premier Giorgia Meloni.