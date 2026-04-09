Meloni al Senato: "Conto su di voi colleghi senatori, alla Camera solo insulti"

“Conto molto su di voi, colleghi senatori, in questo dibattito perché alla Camera ho ascoltato molti improperi, insulti, accuse, tanta demagogia e quasi nessuna proposta reale. Quasi nessuna proposta reale in una delle fasi più delicate che l’Italia sta affrontando, salvo che sui congedi parentali su cui non ci si dice dove prendere le risorse e salvo quando si propone di reperire risorse dalle banche e della società energetiche”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’informativa sull’azione del governo al Senato.