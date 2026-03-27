Il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin nomina Presidente del Comitato di Gestione dell’Isola di Vivara la Prof.ssa Dott.ssa Rosalia Santoro

La Prof.ssa ha ricoperto ruoli di vertice nel campo culturale e manageriale

Con decreto odierno del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, On. Gilberto Pichetto Fratin, la Prof.ssa Dott.ssa Rosalia Santoro è stata nominata Presidente del Comitato di Gestione dell’Isola di Vivara, riserva naturale statale di rilevante valore ambientale, storico e culturale. Si tratta di un prestigioso incarico di Governo, conferito a una figura che nel corso degli anni ha maturato una consolidata esperienza nella gestione, valorizzazione e amministrazione del patrimonio culturale e nel settore della comunicazione.

La Prof.ssa Santoro ha ricoperto ruoli di vertice nel campo culturale e manageriale, distinguendosi per risultati concreti e capacità di governo dei processi complessi.

“Ringrazio il Ministro dell’Ambiente, On. Gilberto Pichetto Fratin per la fiducia e per l’alto onore di questo incarico di Governo, che considero non solo un riconoscimento personale, ma soprattutto una responsabilità verso il Paese.

La Presidenza del Comitato di Gestione dell’Isola di Vivara rappresenta un compito di grande rilievo, che intendo svolgere con impegno, rigore e senso delle istituzioni, profondendo, come sempre, tutta me stessa. Vivara è un patrimonio unico, per valore ambientale, storico e culturale. Lavorerò per rafforzarne la centralità e la visibilità nazionale, nel segno della tutela, della ricerca e della valorizzazione sostenibile.”