Legge elettorale, martedì al via l’iter per la riforma

All’indomani della sconfitta del centrodestra al referendum sulla Giustizia, riprende l’iter per la riforma della legge elettorale, uno dei cardini del programma di governo di Giorgia Meloni. “Abbiamo annunciato che inizieremo martedì prossimo il procedimento legislativo della proposta di riforma della legge elettorale depositata dal centrodestra e delle altre otto che ci sono in materia elettorale che per regolamento devo abbinare. Poi in commissione sarà adottato il testo base, verrà votato il testo su cui lavoreremo”, ha fatto sapere il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera Nazario Pagano (Forza Italia) al termine dei lavori dell’ufficio di presidenza.

Pd: “Maggioranza applica lo stesso schema, non porta bene”

Subito sono arrivate le critiche da parte dei partiti di opposizione. “Non hanno nemmeno avuto il tempo di metabolizzare la sconfitta” al referendum “che partono con la legge elettorale. Provano ad applicare lo stesso sistema ma non ha portato bene“, ha detto il deputato Pd Federico Fornaro al termine dei lavori dell’ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali della Camera.

Alfieri (Pd): “Maggioranza non ha capito il messaggio, si fermi”

“Dopo la sconfitta al referendum, invece di occuparsi delle liste di attesa nella sanità, degli stipendi e delle bollette, Meloni e la destra rilanciano subito la modifica della legge elettorale perché con l’attuale perderebbero”, ha affermato il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme del Pd. “Immagino che gli italiani siano contenti che questa sia la priorità del governo. Evidentemente non hanno capito il messaggio di ieri. Invece di andare avanti con arroganza e senza ascoltare, come hanno fatto con la riforma costituzionale appena bocciata, si fermino”.

Magi: “Destra va avanti come un treno? Clima surreale”

“C’era un clima un po’ surreale. Sembra che vadano avanti come treni, poi vedremo se realmente sarà così. Per noi l’aver fissato la data di inizio dell’iter è un fatto grave perché è una pessima bozza quella che la maggioranza e il governo hanno messo sul tavolo. Ha degli aspetti gravi che non ci sono in nessuna democrazia europea. Faremo un’opposizione intransigente dentro e fuori il Parlamento”, ha aggiunto il segretario di Più Europa Riccardo Magi.